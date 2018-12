Où vont nos ordures ?

Selon l’aveu de la ministre en charge de l’Environnement, l’Algérie n’arrive toujours pas à atteindre une autosuffisance en matière de déchets recyclables. Doit-on donc comprendre que l’Algérie n’arrive même pas à produire ‘’correctement’’ des déchets ? Zerouati, reconnaît que seuls 13 millions de tonnes de déchets sont recyclés annuellement en Algérie, ce qui correspond à un faible taux de 7%. Si seuls 7% des déchets sont recyclés en Algérie, c’est parce que la culture de la collecte et du tri-sélectif n’est toujours pas ancrée dans la société, devant l’absence d’une stratégie claire des autorités. Les Algériens ont été scandalisés d’apprendre cette semaine qu’un homme d’affaires avait tenté d’importer 17 conteneurs « d’ordures » via le port de Béjaia. L’affaire a suscité, et suscite encore, une vive indignation sur les réseaux sociaux et domine les discussions dans les différents cafés du pays. La question des « ordures » est au centre du débat national. S’indigner est certes légitime, d’autant qu’il s’agit d’une infraction à l’importation. Cependant, les explications d’un actionnaire dans l’entreprise importatrice, ouvre la voie à un autre débat plus profond. L’auteur de l’importation de déchets plastiques (non d’ordures), affirme explicitement que l’Algérie « n’a pas une autosuffisance en matière de déchets plastiques recyclables », chose qui l’aurait poussé à recourir à l’importation. Son entreprise fabrique des sangles en plastique pour les besoins d’une dizaine de briqueteries. Le marché de la collecte de déchets n’étant pas en plein essor en Algérie, il a dû recourir à l’importation de 17 conteneurs de déchets plastiques triés en Allemagne et en Espagne, soit quelque 343 tonnes de déchets pour un montant de plus de 298 000 dollars. Quant à notre ministre de l’environnement, elle s’en lave les mains. Tout juste après l’éclatement du scandale lié à l’importation de dix-sept conteneurs d’ordures, Fatma Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, a indiqué que ce genre d’importation ne relève pas du ressort de son département. Mort de rire...!