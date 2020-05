Ooredoo Algérie citée dans un nouveau scandale !

Ooredoo Algérie a été épinglée, au même titre que la filiale tunisienne, par l’autorité koweïtienne des marchés des capitaux, sur les bâtiments qui n’ont pas été évalués dans les actifs du groupe, rapporte le site Bourse-dz. En effet, selon la même source, ces actifs qui auraient du être porté dans le poste des « immobilisations corporelles » ont été omis par les dirigeants de Ooredoo en Algérie et en Tunisie et ont provoqué la présentation, jeudi dernier, de la société-mère, Wataniyia Télécom devant un conseil de discipline composé par l’autorité des des marchés des capitaux à Koweit City. Ces actifs omis d’évaluation représentent un terrain en Tunisie et un bâtiment en Algérie, d’une valeur de 2,04 milliards de dinars. « L’Autorité des marchés des capitaux a annoncé la décision du conseil de discipline lors de sa réunion tenue le jeudi, dans la violation enregistrée dans le numéro (17/2020 Disciplinary Board) (02/2020) contre: Wataniya Télécom, » a annoncé l’autorité koweïtienne des marchés des capitaux.