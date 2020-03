Omar Rebrab accable Bouchouareb

Omar Rebrab, le DG de Hyundai Motor Algérie (HMA) filiale du groupe Cevital, a répondu en tant que partie civile, aux questions du juge concernant le dossier des unités de montage automobile. Omar Rebrab a évoqué la manière dont le ministère de l’industrie de l’époque a traité son groupe. « J’ai retiré le cahier des charges de 2016 par internet, et j’ai déposé le dossier auprès du ministère de l’industrie de Bouchouareb, et je n’avais pas reçu le récépissé de dépôt », a-t-il fait savoir. Et d’ajouter que « nous avons eu beaucoup d’obstacles lorsque Bouchouareb était ministre de l’industrie ». « On nous a enlevé la marque Hyundai, et je me suis rendu à maintes reprises auprès du ministère de l’industrie, mais je n’avais jamais été reçu ». Dans ce sens, Omar Rebrab a révélé au juge « l’existence d’une correspondance de Bouchouareb demandant aux Coréens de ne travailler qu’avec les groupes Tiziri, Arbaoui et Tahkout ».