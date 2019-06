Officiers condamnés à mort : la fake news d’Ennahar

La fausse information a été publiée par plusieurs médias et sites internet en Algérie, avant d’être reprise et relayée par de nombreux médias internationaux : trois officiers supérieurs de l’ex-DRS auraient été condamnés à mort par le tribunal militaire de Blida pour intelligence avec un pays étranger. « Trois ex-hauts gradés des services de renseignement algériens condamnés à mort, selon une source militaire », écrivait par exemple l’agence officielle russe Sputnik. Les trois officiers sont identifiés par leurs initiales mais le pays étranger mis en cause dans cette supposée affaire d’espionnage n’a pas été cité. En réalité, il n’en est rien. Ce mercredi, une source sécuritaire digne de foi a démenti l’information. « L’information est infondée », affirme-t-elle, rappelant que le site du ministère de la Défense nationale est le seul habilité à communiquer sur les affaires concernant l’armée. Plus grave encore, selon TSA, un des hauts gradés cités dans la fausse information est toujours en poste actuellement.