OXFORD BUSINESS GROUP : Le président Bouteflika accorde une interview

Le président Abdelaziz Bouteflika a accordé une interview au groupe britannique Oxford Business Group (OBG), publiée dans son dernier rapport sur l’Algérie. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé que l’adoption d’un nouveau modèle de croissance économique, mis en place en 2017 et qui durera 5 ans, comprend également un projet de diversification économique à horizon 2030. ‘’Le nouveau modèle repose sur des principes simples: la solidarité et la justice sociale, l’efficacité des dépenses publiques et le renforcement du rôle du secteur privé dans l’économie nationale, entre autres’’, a souligné le Chef de l’État dans une interview accordée au groupe britannique d’expertise économique, Oxford Business Group, publiée dans son dernier rapport sur l’Algérie.