OUVERTURE DES PLAGES A ORAN : Grande affluence des estivants au premier jour

Les estivants ont commencé, samedi, à affluer vers les plages, relevant de la daïra de Ain Turck notamment ceux de Bomo-plage, les Corales et autres de celle des andalouses, où ils ont trouvé un dispositif sanitaire mis en place pour prévenir tout risque de propagation de la Covid-19. Il s'agit notamment de la prise de température des personnes accédant aux plages et de la distanciation lors de la pose des parasols. Par ailleurs, les services de sécurité (police et gendarmerie) et la protection civile, présents au niveau des plages, veillent à la sécurité des baigneurs. D'ailleurs la protection civile a mobilisé, à cet effet, une centaine d'éléments dont des professionnels et des saisonniers.De son côté, la Gendarmerie nationale a lancé, à compter d'aujourd'hui samedi, un plan spécial portant sur le renforcement des points de contrôle, la mise en place de patrouilles motorisées et pédestres au niveau des plages pour assurer la sécurité des vacanciers, veiller à la gratuité des espaces de détente et à l'application du protocole sanitaire contre la propagation de la Covid-19 et lutter contre les parkings anarchiques, a-t-on indiqué dans un communiqué de ce corps de sécurité. L'aspect hygiène, reste en fait la préoccupation centrale du plus grand nombre. Elle revient tel un leitmotiv dans toutes les discussions en raison des retards pris dans la mise en œuvre des dispositifs y afférents. L’appréhension est surtout nourrie envers les plages des communes qui, financièrement peinent à mobiliser les moyens requis pour ce faire. A la wilaya, le propos est à l’apaisement et à l’assurance. Ce premier jour d'ouverture des plages a été marqué en outre par la mobilisation du mouvement associatif local, en vue de sensibiliser les estivants sur l'importance du respect des mesures barrières contre la pandémie du nouveau coronavirus et de laisser les lieux propres après leur départ. Une opération de distribution de bavettes a été également effectuée au niveau des plages, a-t-on indiqué.