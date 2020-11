OUVERTURE DES PHARMACIES DANS LES ZONES D’OMBRE : Le ministère de la santé annonce de nouvelles procédures

Le ministère de la santé a confirmé le lancement de la révision de la loi sur l’ouverture et la transformation des pharmacies, en préparant de nouveaux textes réglementaires qui définissent les conditions d’ouverture des pharmacies et d’octroi de l’agrément. En réponse aux demandes des pharmaciens, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid, a confirmé dans une réponse écrite à la question du député Messaoud Amraoui que son secteur étudie un projet d’ouverture des pharmacies dans les zones d’ombre. Selon le ministre, les textes réglementaires spécifiques aux conditions d’ouverture ou de transformation des pharmacies privées seront revus, ainsi que les procédures suivies pour accorder l’agrément des demandes croissantes à cet égard. Benbouzid, a souligné que la préparation de ces textes se ferait dans un avenir rapproché le plus possible. Il a également expliqué, que la préparation de cette revue est venue dans le but de mettre fin aux obstacles auxquels sont confrontés les diplômés universitaires pour obtenir des crédits pour ouvrir des pharmacies privées et répondre aux besoins de la population, notamment dans les zones d’ombre.