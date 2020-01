OUVERTURE DE REPRESENTATIONS CONSULAIRES A LAAYOUNE : L’Algérie recadre sévèrement la Guinée et le Gabon

L’Algérie a recadré, le ton très sévère, la Guinée et le Gabon qui ont décidé de l’ouverture de représentations consulaires dans les territoires occupés du Sahara occidental. En effet et dans un communiqué, ferme, rendu public, samedi, le ministère des affaires étrangères (MAE) déplore d’entrée que «L’Algérie a pris connaissance des décisions unilatérales des gouvernements de la République de Guinée et du Gabon d’ouvrir des représentations consulaires à Dakhla et à Lâayoune, deux villes occupées du Sahara Occidental». Le communiqué du MAE fustige des «décisions graves qui constituent une violation flagrante des normes du droit international, des décisions et des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité et de l’Assemblée Générale des Nations Unies relatives à la question du Sahara Occidental, ne peuvent en aucun cas légitimer la colonisation de ces territoires ni remettre en cause le droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément à la doctrine et à la pratique consacrées des Nations Unies et de l’Union Africaine en la matière». La même source dénonce avec force des actes «unilatéraux qui tendent à entraver le processus de décolonisation en cours, outre le fait qu’ils constituent une violation caractérisée des règles du droit international inhérentes aux droits des peuples à disposer d’eux-mêmes, représentent aussi une atteinte grave au principe de la solidarité qui doit prévaloir entre les pays fondateurs de l’Union Africaine et qui doit guider leurs relations s’agissant tout particulièrement de leur nécessaire engagement à la défense en toute circonstance des règles et des principes figurant dans l’acte constitutif de l’Union Africaine», a-t- elle conclu.