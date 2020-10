OUVERTURE DE LA CONFERENCE NATIONALE DES STARTUPS : Le président Tebboune invite les émigrés à investir en Algérie

Le chef de l'Etat en profite pour annoncer officiellement le lancement du fond national pour le financement des star up, expliquant que « le choix du fond permet aux jeunes d’éviter les embûches bureaucratiques au niveau des banques » et de l'administration, mettant en avant , à ce propos l'avantage du système déclaratif. "Laissez le jeune lancer son projet, commencer à travailler, après il a tout le temps d'aller faire sa déclaration d'existence au niveau de registre de commerce", lance le chef de l'Etat, faisant valoir que "Le fond va se caractériser par une souplesse dans son fonctionnement" tout en assumant les risques, en faveur des jeunes startuper. En ce sens, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a invité, samedi à Alger, les jeunes compétences de la communauté algérienne établie à l'Etranger à investir en Algérie notamment dans le domaine des startups. Le président Tebboune, accompagné du Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des startups, Yacine Oualid, s'exprimait alors qu'il visitait une exposition de startups algériennes, organisée en marge des travaux de la Conférence nationale des startups, "Algeria Disrupt 2020" qui se tient au Centre international des conférences (CIC). M. Tebboune a visité l'exposition regroupant une quarantaine de startups, visant à mettre en exergue la créativité de la jeunesse algérienne qui continue à prouver ces potentialités notamment durant cette période de pandémie. Le président de la République s'est ainsi entretenu avec les exposants qui lui ont présenté des aperçus sur leurs projets innovants ainsi que leurs différentes préoccupations. M. Tebboune les a ainsi rassurés de l'engagement de l'Etat à enlever les verrous bureaucratiques qui entravent leurs investissements. Il a, en outre, mis l'accent sur la nécessité de mettre en place une plateforme numérique relative au marché algérien et aux investissements disponibles en Algérie et de généraliser, en plus, l'utilisation des tablettes numériques au profit du secteur de l'Education nationale. Près de 1.000 participants prennent part à ce rendez-vous, entre startups, incubateurs, représentants d'institutions gouvernementales et financières, opérateurs économiques, experts, associations, universités et centres de recherches.