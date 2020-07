OUVERTURE DE CINQ NOUVELLES UNITES DE DEPISTAGE DE LA COVID-19 : La demande des tests PCR a explosé à Oran

De sources des services de (DSP) direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran l'on nous informe que suite à l'affluence de citoyens Oranais vers les centres hospitaliers pour se faire dépister du Covid-19, de nouvelles unités de dépistage ont été ouvertes à Oran. Selon la direction de la Santé, au total cinq nouvelles structures de dépistage ont été ouvertes, récemment, à Sédikia, Es-Sénia, Oued Telat, Arzew et Boutlelis. Lors d'une récente déclaration, faite sur les ondes de la radio locale, le Dr Youcef Boukhari, chargé de la Prévention à la direction de la Santé et de la Population et membre de la Commission de wilaya du suivi de la situation épidémiologique à Oran, un nombre important de citoyens souffrant de symptômes telles : la fièvre, la toux et désirant bénéficié du test du coronavirus est enregistré, chaque jour, dans les centre hospitaliers. La demande sur les tests PCR a explosé. Pour répondre à cette forte demande, 5 unités de dépistages ont été ouvertes. Ces derniers jours, Oran est en alerte, compte tenu de l'explosion des cas de coronavirus. Du 18 mars au 2 juillet, pas moins de 1.771 cas (PCR et scanner) du Covid-19 et 43 décès, ont été enregistrés à Oran, selon les dernières statistiques, communiquées par le D Boukhari. Selon le spécialiste, ce rebond est le fruit du manque d'engagement et de l'indiscipline des citoyens à respecter les gestes barrières anti-coronavirus, recommandés par les autorités sanitaires du pays. La plupart des habitants ne respectent, aucune mesure de prévention, ni dans les espaces publics, ni dans les transports et les marchés.