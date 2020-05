OUVERTS SUR FOND DE PREVENTION SANITAIRE CONTRE LE COVID-19 : 43 plages autorisées à la baignade à Mostaganem

Dès la clôture de la saison estivale 2019,c’est au niveau de l’office du tourisme de la wilaya de Mostaganem que s’est tenue une réunion sectorielle ayant regroupé les principales parties où il a été communiqué, à tous les présidents des APC côtières, les problèmes rencontrés dont ils ont la charge et le devoir de régler, en coordination avec les chefs de Daïra concernés, dans le délai qui les séparent jusqu’au début de la saison 2020.Dans le cadre du suivi de l’opération de levée des contraintes rencontrées, ont été organisées des séance de travail en ce sens au niveau des cinq (05) daïras de la côte maritime. Lors de ces séances de travail et de coordination, il a été question, entre autres, de l’aménagement des centres de la protection civile, de la gendarmerie, des aires de stationnement, de l’assainissement, la signalisation, la voierie, la fourniture et équipement pour l’éclairage public, l’alimentation en eau potable, le nettoiement ….En somme, il fallait prendre soin de réaliser toutes les conditions propres à assurer aux nombreux estivants attendus des facilitations d’un séjour agréable et sans désagréments majeurs, en application du Décret exécutif 04/111Pour cette nouvelle saison estivale, la directrice du Tourisme à révélé que plusieurs programmes ont été adoptés par le Comité du tourisme, patronné par le wali de la wilaya .Dans cette optique ,il est indiqué que l’EPIC « Mosta-propre » a été chargée d’assurer la mise en œuvre d’un programme de propreté et ce, en collaboration avec les APC concernées pour l’emploi, à cet égard, d’une main d d’œuvre locale .La protection civile a également bénéficié d’un programme de recrutement de saisonniers pour ses différents postes de surveillance et, dans le même sillage, les APC impliquées sont elles aussi bénéficiaire d’un programme devant assurer le transports des personnels saisonniers recrutés dans le cadre de la saison estivale 2020. De même qu’un programme d’alimentation en eau potable a été mis sous la tutelle de la direction des ressources en eau pour un approvisionnement régulier en quantité et en qualité impliquant d’autres secteurs comme celui de la santé, l’agence de l’eau et les APC. Le Secteur du Commerce a lui aussi été chargé d’un programme de contrôle et de suivi notamment en matière de restauration mobile, de la qualité et des prix. Côté animation et sensibilisations, le secteur de la jeunesse et des sports a lui aussi bénéficié d’un programme d’actions sportives et culturelles auquel participeraient d’autres intervenants. En plus des dispositions classiques de préparation de la saison estivale, Mme Hayet Mâameri a souligné l’importance du programme omniprésent, de prévention sanitaire visant à endiguer la propagation du coronavirus, sur la base des principes et recommandations émanent des autorités supérieures de l’Etat. Ce qui est sûr pour le moment c’est que les 43 plages autorisées à la baignade de la saison précédente sont reconduite pour cette saison estivale de 2020.S’agissant du « parc hôtellerie », des dispositions spéciales lui sont réservées eu égard aux mesures sanitaires en vigueur en adéquation avec les recommandations de l’Organisation mondiale du Tourisme, a-t-il été précisé, par ailleurs par la même responsable du secteur.