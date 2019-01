OUREAH (MAZAGRAN) : Un mort dans un accident de la route

Les accidents de la route ne cessent d’endeuiller quotidiennement plusieurs familles à travers la wilaya de Mostaganem. Dans ce sillage, les éléments de LA protection civile sont intervenus avant-hier vers 19 heures 30 minutes, dans un accident de la route qui s’est produit au niveau de la route nationale N°11, plus précisément au niveau de la trémie de « Ouréah » entrée de la wilaya de Mostaganem. Cet incident a eu lieu suite à une violente collision entre deux véhicules le 1er de marque « Volkswagen Tiguan » immatriculé dans la wilaya d’Oran, et le 2ème de marque « Renault Kangoo », immatriculé dans la wilaya de Relizane. Ce qui a causé le décès sur le coup d’un homme âgé de 42 ans, ainsi que des blessures de divers degrés de gravité à 2 autres personnes. Lesquelles ont été secourues et évacuées aux urgences médicales, tandis que la dépouille mortelle a été transportée vers service de la morgue a-t-on ajouté. Que l’âme de la jeune victime repose en paix tout en lançant encore de nouveaux appels aux citoyens de prendre plus de vigilance au niveau des routes afin d'éviter que de nouveaux drames routiers ne se produisent et alourdissent le bilan de vie humaine et d'endeuiller de nouvelles familles .Rappelons que les mêmes services ont mis à la disposition des citoyens le numéro vert "14" afin de signaler n'importe quel incident.