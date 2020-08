OUM EL BOUAGHI : Une jeune mère met fin à sa vie à Ouled Gacem

Une mère de 6 enfants s’est donné la mort par le feu au niveau de son domicile situé dans la commune de Ouled Gacem, wilaya d’Oum El Bouaghi. Selon le site arabophone Echourouk, la jeune femme de 35 ans a décidé de mettre fin à sa vie jeudi dernier. La défunte s’était isolée dans une chambre, avant de prendre une bouteille de gaz butane qu’elle a allumée pour mettre le feu à son corps. Laissant derrière elle 6 enfants, dont un bébé de 14 mois, la victime avait fait ses adieux à sa fille aînée, âgée de 12 ans, en lui demandant de prendre soin de ses 5 petits frères et sœurs. Les éléments de la Protection Civile ont évacué la victime d’urgence à l’hôpital Slimane-Amirat de Aïn M’lila, avant d’être transférée au service des brûlés du CHU de Batna, là où la défunte a rendu l’âme en raison de la gravité de ses brûlures au deuxième et troisième degré. La même source affirme que ce suicide était dû aux pressions psychologiques et conditions sociales très difficiles de la jeune maman. Vivant dans des conditions d’extrême pauvreté, et vivant du faible revenu du père qui travaillait comme chauffeur clandestin, la victime n’a eu d’autre choix que de succomber au stress de cette situation. Néanmoins, la gendarmerie nationale a ouvert une enquête dans le but de mettre la lumière sur les circonstances exactes de ce malheureux incident.