OUM EL BOUAGHI : Un quinquagénaire tué et brûlé dans sa voiture

Un ancien fonctionnaire de 53 ans, a été retrouvé assassiné et brûlé dans sa voiture à Dhalaa, dans un lieu isolé au niveau de la route reliant les communes de Ain Chedjra et Oued Nini (wilaya d’Oum Bouaghi). L’enquête des gendarmes a d’abord ciblé les proches de la victime. C’est ce que rapporte dans sont édition de ce samedi 8 septembre, le site Ennahar On Line. D’autant, indique la même source, qu’il s’est avéré que l’un de ses proches l’avait accompagné vers la ville de Dhalaa où habite sa belle famille. Ainsi, interrogé, ce dernier a déclaré, dans un premier temps, être descendu dans la ville de Fkirina. Et que la victime a continué sa route. L’interrogatoire se poursuivant, il a fini par avouer son crime en dénonçant plusieurs ses complices. Au final et suite à ces révélations, un second suspect a été arrêté. Et l’enquête se poursuit pour retrouvé le reste des complices ayant participé à ce crime abject. Enfin, les deux suspects devront être entendus par le Tribunal de Meskiana. En attendant les révélations sur les raisons de ce crime barbare qui a soulevé un gigantesque émoi dans toute la région.