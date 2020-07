OUM EL BOUAGHI : Saisie de plus de 28 000 comprimés de psychotropes

Les éléments de la Brigade de recherche et d'investigation (BRI) de la Sûreté de la wilaya d'Oum El Bouaghi ont procédé en coordination avec les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), à la saisie de 28.953 comprimés psychotropes et de trois véhicules, a indiqué jeudi un communiqué de la cellule de communication et de relations publiques du même corps de sécurité. Agissant sur informations faisant état d'un groupe d'individus transportant des comprimés psychotropes, les forces de la Sûreté ont dressé un plan de sécurité qui a permis l'arrestation de cinq individus et l'interception de trois véhicules utilisés dans l'opération, a précisé le communiqué. L'opération s'est soldée par l'interception du premier véhicule au niveau d'un barrage de sécurité à la sortie Ouest de la wilaya et l'arrestation de son chauffeur, âgé de 31 ans et issu de Constantine. Cette opération a permis de saisir 15.616 comprimés psychotropes dissimulés à l'intérieur des portières du véhicule et d'une somme d'argent de 63.000 DA, a poursuivi la source. Les deux autres véhicules, ajoute la même source, ont été interceptés dans le territoire de la daïra de Sigus, en sus de l'arrestation de quatre individus arrêtés, venus des wilayas d'Alger et de Constantine, et de la saisie de 13.319 comprimés psychotropes cachées de la même manière à bord du véhicule. Poursuivis pour "exercice de la profession de pharmacien sans document légal", les cinq individus arrêtés ont été présentés par devant le procureur de la République, a conclu le communiqué.