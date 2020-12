OUM EL-BOUAGHI : Saisie de plus de 1,5 quintal de drogue

Les Brigades de recherche et d’intervention (BRI) et de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes de la sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi ont découvert un réseau international de trafic de drogue et saisi plus de 1,5 quintal de drogue, a indiqué la cellule de communication et des relations générales de ce corps de sécurité. La même source a précisé dans un communiqué de presse que l’opération qui s’est déroulée conformément aux modes d’investigation du code des procédures pénales et de concert avec le parquet d’Ain El Beida, les enquêteurs ont découvert un réseau international spécialisé dans le trafic de drogue depuis la source de production jusqu’aux frontières Est du pays. Les investigations ont permis d’identifier les membres de ce réseau international de trafiquants, lit-on dans ce document. Munis d'une autorisation d'extension de compétence jusqu’au tribunal d’Ain Safra dans la wilaya de Naâma, les enquêteurs ont appréhendé le baron de drogue et ses complices, a-t-on encore relevé précisant que l’opération s’est soldée par la saisie de plus de 160 kg de drogue, alors que d’autres personnes impliquées dans cette affaire demeurent activement recherchées.