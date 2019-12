OUM EL BOUAGHI : Saisie de plus 84 kg de produits vétérinaires périmés

Les transactions commerciales sans délivrance de factures justificatives continuent à sévir dans la wilaya notamment au niveau des comptoirs commerciaux de la pièce détachée de Aïn M’lila et du prêt-à-porter de Aïn Fakroun en dépit des mesures répressives et des procédures entreprises par les services du commerce de la wilaya d’Oum El Bouaghi pour endiguer ce phénomène gangrenant l’économie par un manque à gagner considérable pour le Trésor public. Ainsi les services du commerce font état de pas moins de 1 915 401 011,59 DA de défaut de facturation comptabilisé au mois de novembre 2019. 1 598 interventions (890 pour la pratique commerciale et 699 pour la qualité), se sont soldées par l’établissement de 474 procès-verbaux dont 455 adressés aux instances judiciaires et la saisie de 2,98 tonnes de produits impropres à la consommation parmi lesquelles 84,20 kg de produits vétérinaires et 297 kg de viandes. Enfin les mêmes services ont prononcé 9 fermetures administratives de commerce à l’encontre de commerçants indélicats faisant fi de la réglementation.