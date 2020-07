OUM EL BOUAGHI ET BORDJ BOU ARRERIDJ : Arrestation de 6 narcotrafiquants

Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, suite à deux opérations distinctes menées à Oum El Bouaghi et Bordj Bou Arreridj, six narcotrafiquants et saisi une importante quantité de psychotropes et quatre véhicules touristiques, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, le 13 juillet 2020, suite à deux opérations distinctes menées à Oum El Bouaghi et Bordj Bou Arreridj en 5ème Région militaire, six (06) narcotrafiquants et saisi 31935 comprimés psychotropes et quatre (04) véhicules touristiques", précise la même source.