OUM EL BOUAGHI : 3 individus incarcérés pour l’agression du personnel de l’EPH

Trois individus ont été interpellés par les éléments de la sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi, pour avoir violenté des employés au sein de l’établissement hospitalier Mohamed Boudiaf. La cellule de communication du corps de sécurité de l’EPH a affirmé que les trois individus ont provoqué des troubles au sein du service des urgences médicales de l’hôpital et agressé des employés durant leurs services. Les éléments de la sûreté ont été alertés afin de procéder à l’arrestation des trois agresseurs en question. La même source a indiqué que des investigations ont débuté à propos de cet incident. Néanmoins, un dossier pénal a été crée pour « troubles à l’ordre public », « création du désordre au sein d’une structure publique » et « mise en danger de la vie d’autrui en violation intentionnelle et explicite d’une règle de conduite imposée par la loi », à l’encontre des trois inculpés avant leur comparution devant les autorités judiciaires.