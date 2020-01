OULED MIMOUN (TLEMCEN) : Saisie de 609 unités de tabac à chiquer

Dans le cadre de la prévention ,et de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la sûreté de daïra de Ouled Mimoun relevant de la wilaya de Tlemcen ont réussi dans un barrage dressé à la sortie de la ville , à intercepter un véhicule suspect, dont la fouille a permis aux policiers de découvrir une quantité de marchandises transportées sans factures, composée de 7265 boites de cigarettes – 609 unités de tabac à chiquer de différentes marques, ainsi que 170 boites parfumées à narguilé . Selon le communiqué, le conducteur G.S. 35 ans et son compagnon W.N. 27 ans, ont été interpellés et soumis à la procédure d’usage avant d’être présentés par devant le procureur prés le tribunal de Ouled Mimoun.