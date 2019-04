OULED MAALLAH : Le maire suspendu de ses fonctions

Après le mouvement de protestation des citoyens de la commune d’ Ouled Maalah, revendiquant le départ du maire et ayant soulevés tant de problèmes dont la dégradation du cadre de vie en milieu rural, le déficit en matière d’emploi, l’absence d’aménagement des rues dont certaines sont presque impraticables, surtout à travers les zones rurales, le maire de cette commune, Mouley Hassan Ahmed vient d’être suspendu de ses fonctions. Notons à ce sujet, que de multiples rassemblements populaires ne cessent de prendre forme à travers les communes de Mostaganem, réclamant le départ des maires et des élus pour l’absence de développement communal et les conditions déplorables du cadre de vie de certains citoyens vivant au sein des douars.