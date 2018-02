OULED MAALLAH : 3 cambrioleuses d’une bijouterie, arrêtées

Trois jeunes femmes ,âgées entre 22 et 34 ans, originaires de la wilaya de Relizane cambrioleuses présumées d’une bijouterie à Ouled Maalah , viennent d'être arrêtées par des éléments de la gendarmerie nationale , selon nos sources sécuritaire, la victime du vol a mis en ligne une vidéo du vol de sa bijouterie par trois jeunes femmes , qui lui ont subtilisé deux chaines en or fort onéreuse, suite à quoi l’une d’elles a été identifiée. Les investigations menées par les services concernés ont permis d’identifier les trois suspectes, la victime a reconnu les trois femmes sur le champ. Elle a déclaré que l’une d’elles a subtilisé deux chaines en or, d’une valeur de42 millions de DA, pendant qu’elle présentait à l'autre une palette de bijoux. Les mises en cause ont été présentées devant la justice qui a ordonné leur mise en détention préventive.