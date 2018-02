Les trois personnes, une mère et ses deux garçons, victimes de l’explosion d’une bouteille de gaz, ces derniers jours, à douar Ouled Brahim à Ouled Maalah. La mère et ses deux garçons, âgés de 09 et 29 ans souffrent de brûlures de 2e et 3e degrés, comme nous avons pu le constater à l'hôpital de Mostaganem, où elles ont été admises en urgence. L'un des deux garçons dont l'état a été jugé critique, a été évacué vers l’hôpital d'Oran. Elles sont toujours gardées en observation médicale.