OULED MAALAH : Douar Mezila isolé

Les habitants de Douar Mezila, relevant de la commune de Ouled Maalah déplorent leurs conditions de vie et interpellent les autorités locales pour mettre un terme à leur calvaire quotidien, caractérisé par un environnement dégradant, à cause de l’état déplorable de la route menant au dit Douar. Une route non entretenue, qui est devenue par l’usure du temps impraticable, surtout, avec les dernières pluies qui se sont abattues. A cet effet, les citoyens éprouvent beaucoup de difficultés à circuler et ne supportent plus cette situation dégradante, qui les isole davantage du monde civilisé. Devant un tel état de fait alarmant, ces derniers sollicitent qui de droit, en espérant que leur doléance soit prise en considération. Compte tenu de la non prise en charge de ces revendications, Mr le wali est saisi, pour une intervention rapide, auprès des services concernés, car l’urgence est signalée immédiate. Par ailleurs, profitant de cet espace accordé par le journal «Réflexion », les citoyens de ce Douar nous ont interpellé pour dénoncer, les coupures fréquentes du courant électrique, qui durent parfois jusqu’à, trois jours et trois nuits.