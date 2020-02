OULED KHALED (SAÏDA) : Un jeune se suicide à Hassasna

Le spectre du suicide continue à animer le feuilleton dramatique là où il veut et sans aucune distinction de sexe .Un feuilleton, dont sa résolution est devenue énigmatique. Au cours de la semaine écoulée , le suicide a endeuillé deux familles dont une dans un douar relevant de la commune de Hassasna et une à Ain El-Hadjar .On apprend de source bien informée qu’un jeune a été découvert pendu dans le domicile parental .Au moment où nous mettons sous presse , le cadavre fut transféré vers la morgue de l hôpital de la ville de Saida pour une éventuelle autopsie. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer le ou les mobile(s) qui ont poussé ce jeune à mettre fin à ses jours à l’aide d’une corde qu’il a passé autour de son cou.