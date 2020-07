OULED KHALED (SAÏDA) : Relogement de 153 familles

Après avoir souffert pendant de nombreuses années dans des bidonvilles au quartier de Sidi Allal à la commune de Ouled Khaled dans la wilaya de Saïda, 153 familles ont été relogées au nouveau pôle résidentiel près de la zone industrielle jeudi passé. Pour la réussite de cette opération de relogement suivie directement par la démolition du vieux bâti, où résidaient ces familles, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés. Toutes les familles ont exprimé une grande joie et une grande satisfaction à cette opération de relogement qui s’inscrit dans une série continue de programmes dans le cadre de l’éradication du vieux bâti. Selon la source d’autres opérations se prolongeront jusqu’à la fin de l’année, et ce pour supprimer l'injustice aux citoyens qui souffrent de la crise du logement. Les sources indiquent que 2000 logements sociaux seront distribués à travers la wilaya en deux phases et ce à partir de début août, c'est-à-dire après l'achèvement de certains travaux liés à la connexion à divers réseaux, dont l'eau, le gaz, et la préparation externe où 1000 logements qui seront accompagnés de 973 divisions immobilières sociales, en attendant l'achèvement de la deuxième tranche du total de 2000 logements sociaux.