OULED BOUGHALEM : Manque flagrant de transport scolaire

Encore une fois, les lycéens et les collégiens de la commune d’Ouled Boughalem, située à l’extrême Est de la wilaya de Mostaganem, sont confrontés à un épineux problème de transport pour rallier leurs établissements scolaires. Les quatre minibus de la solidarité, affectés à cette commune, ne suffisent pas pour satisfaire les besoins, en matière de transport scolaire des douze douars, dont certains à relief accidenté, sont situés au bas des montagnes du Dahra, comme El-Assamnia, Ouled Haddou, Bouzaguaret et Ouled Benziane. Si chacun de ces douars disposait d’une école primaire, cela faciliterait amplement la scolarisation des enfants de ces paliers. Les élèves des cycles moyens et secondaires trouvent d’énormes difficultés à se rendre à leurs établissements, situés au chef-lieu de la commune. Tous les matins, des centaines de filles et garçons issus de ces hameaux lointains, dégourdis et avides à suivre leur scolarité, sont dans l’obligation de parcourir à pied, les quelques kilomètres qui séparent leurs domiciles, enclavés et lointains, pour atteindre la chaussée goudronnée, afin de prendre le bus et rejoindre leurs établissements. Pendant les intempéries, ces enfants sont contraints de sécher carrément les cours et ainsi sacrifier leur droit à l’éducation. Devant ce déficit chronique en moyens de transports scolaires, les élèves sont contraints de prendre les bus de transport public. Ces transporteurs exaspèrent davantage la colère et le désarroi des parents d’élèves, puisque le tarif appliqué a été augmenté de 100%. Cette situation n’arrange guère les familles en difficulté dont, la majorité, ont plusieurs enfants scolarisés. Les parents affirment que ces conditions de scolarité lamentables, endurées par leurs enfants, perturbent considérablement leur cursu et influent négativement sur leurs résultats. C'est pourquoi, ils espèrent un renforcement en moyens de transports scolaires, afin que ces élèves puissent étudier dans de meilleures conditions.