OULED BOUGHALEM (MOSTAGANEM) : Une pollution qui laisse prédire une catastrophe écologique

Ils signalent que cette double pollution de leur environnement a atteint un stade d’inquiétude très préoccupant, chez les riverains sous l’emprise d’autres problèmes de survie, non moins importants. En l’absence d’un « centre technique d’enfouissement » (CET) dans les parages ainsi que le manque de prise de conscience de la part des autorités, c’est un film qui se déroule au ralenti sur un crime contre la nature avec une réelle menace sur l’écologie d’un environnement fragile et sur la santé des habitants de la région. Le pire dans le problème est que cette situation catastrophique est aggravée par l'existence d’un canal d’assainissement, pas très loin de cette décharge sauvage en question, qui rejette les eaux usées, directement dans la mer. Les habitants de la région tirent la sonnette d’alarme et interpellent, les responsables de l’APC, de l’office de l’assainissement, du tourisme, de l'environnement et des services de la conservation forestière .En effet, il s’avère urgent d’envisager rapidement une solution efficace et durable à ce double problème qui impacte, à termes, la santé des habitants et de leur environnement. Cela est d’autant plus vrai que le climat tempéré et doux offert par la proximité maritime est une condition favorable à la dégradation d’un milieu pauvre et précaire