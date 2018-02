OULED BOUGHALEM : Arrestation d’une femme pour tentative d’homicide

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté une femme dénommée D.A, âgée de 43 ans pour tentative d’homicide volontaire avec préméditation contre un homme âgé de 59 ans en lui portant un coup de poignard au niveau de la tête. Les faits de cette affaire remontent à ces derniers jours au douar Béni Niat relevant de la commune d'Ouled Boughalem, quand les gendarmes reçoivent un coup de téléphone de l’hôpital les informant qu’une personne est en soin atteinte d’un coup de poignard au niveau de la tête. La victime a été transportée en extrême urgence à l’hôpital d’Oran où elle a été secourue et sauvée miraculeusement et in extremis d’une mort certaine.