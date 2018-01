Une voiture a dérapé et s'est renversée, samedi matin sur la route reliant la commune d'Ouled Maalah au douar Sidi Massoud, faisant un mort et deux blessés graves. Les victimes sont âgées de 34 et 52 ans, ont été pris en charge dans un premier temps par des particuliers avant d’être acheminés vers l’hôpital de Mostaganem par les services de la protection civile. La Gendarmerie nationale a pris le relais en ouvrant une enquête pour déterminer les causes de cet accident.