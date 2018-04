OULD ABBAS APPELLE LE PRESIDENT BOUTEFLIKA A SE PRESENTER A LA PROCHAINE ELECTION PRESIDENTIELLE : Le FLN pour un 5e mandat

Ainsi, après qu’il ait refusé aux autres personnalités de son parti de parler du 5e mandat, le patron du FLN exhorte, le président Bouteflika à se présenter pour un cinquième mandat. L’annonce a été faite, samedi, par le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbas, lors d’une réunion des cadres du parti au siège national, à Hydra. « Il appartient au président Bouteflika de prendre sa décision », ajoute Ould Abbas devant les cadres du parti conviés à débattre du document relatif au bilan du président Bouteflika depuis 1999. « Les militants du FLN demande et souhaite la poursuite de la mission du président Bouteflika à la tête de l’Etat, comme il l’a fait depuis 1999 », affirme-t-il, à l’ouverture, aujourd’hui à Alger, d’une rencontre avec les cadres de son parti. Brandissant des documents, présentés comme étant ses demandes qui lui sont parvenues de la base, Djamel Ould Abbas, assure qu’il n’est que l’intermédiaire en sa qualité du chef du FLN, toutefois, le dernier mot revient au président de la république. «Le choix de se présenter ou non pour un autre mandat est du ressort du Chef de l’Etat lui-même, mais nous au FLN on veut que Abdelaziz Bouteflika brigue un autre mandat pour parachever ce qu’il a commencé en 1999», a témoigné Ould Abbas. Si, jusque-là, Djamel Ould Abbes s’est refusé de se prononcer ouvertement sur la question, aujourd’hui, le Front de libération national (FLN), a tranché officiellement pour le cinquième mandat. De son côté le RND, a soutenu un 5e mandat pour le président Bouteflika. Rappelons que c’est, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia qui a fait l’annonce en novembre 2017 sur le plateau de la chaine Tv El-Bilad. Le RND, soutiendra "certainement" Abdelaziz Bouteflika si ce dernier se présente à un 5e mandat en 2019, car les quatre premiers quinquennats n'ont apporté que du "bien" et de la "prospérité" à l'Algérie, a déclaré le N°1 du RND, lors d'un entretien accordé à El Bilad TV. "Mon soutien [à un 5e mandat] est basé sur un programme : Le programme d'Abdelaziz Bouteflika durant 4 mandats ne nous a apporté que du bien et de la prospérité. Il nous a rendu notre place sur le plan international", avait répondu M. Ouyahia au journaliste d’EL-Bilad.