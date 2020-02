OUED TLELAT (ORAN) : Décès d’un élève après une vaccination

Un élève de 7 ans est décédé à Oued Tlelat, après une vaccination contre la diphtérie et le tétanos. Ses parents ont réagi, en postant une vidéo sur les réseau sociaux mettant en cause le vaccin et dans laquelle ils ont demandé une enquête. Selon les résultats de l’enquête rendus publics par la Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran, le vaccin ne peut être pointé du doigt pour la simple raison que l’enfant est décédé dix jours après son administration. Après 48h, il est exclu qu’un tel produit puisse provoquer la mort, a-t-on affirmé. Selon le docteur Youcef Boukhari, « le décès de l’élève est dû à une encéphalopathie ». Il assurera à ce propos que l’enfant avait eu des convulsions dans la nuit de jeudi à vendredi 14 février, mais ses parents ne l’ont transféré aux urgences que le matin du vendredi, ce qui a provoqué son décès. Pour étayer ses conclusions, la Direction de la santé rappellera que l’enfant en question a été vacciné en compagnie de 74 autres, dont son frère jumeau, sans qu’aucun d’entre eux ne présente la moindre anomalie.