Un jeune homme âgé d’environ 38 ans, marié et père de trois enfants s’est donné la mort par pendaison dans l’habitation familiale inhabitée, après une absence de plusieurs heures, il fut découvert par son frère le corps sans âme. Le corps de la victime fut transporté à la morgue de l’hôpital de Ghriss et une enquête fut ouverte par les services compétents pour élucider les causes exactes de cette mort.