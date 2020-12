OUED TAOURIRA (SIDI BEL-ABBES) : À quand la ‘’suppression’’ du virage 32 ?

Telle est la question hypothétique que se posent confusément et sans cesse, les usagers de la route , notamment les automobilistes empruntant la RN 109, nouvellement promue à ce statut et laquelle relie la région ouest du pays aux villes du sud-ouest. "Il ne se passe pas une semaine sans enregistrer un accident de la circulation, diront des riverains d'Aïn Bent Soltane; ce virage dangereux sis au lieudit El Koudia El Hamra, relevant de la commune d'Oued Taourira, au niveau d'un P.O, est appelé communément virage 32, en référence aux automobilistes provenant de la wilaya d'El Bayadh qui en sont le plus souvent victimes. Le point noir en question n'arrête guère d'endeuiller des familles et d'occasionner des dégâts matériels importants. Nous avons à mainte reprises, appelé nos élus et responsables locaux de s'y pencher pour une éventuelle suppression, mais en vain......D'autres interlocuteurs font savoir que lors de leurs déplacements quotidiens, la plupart des automobilistes croisent des panneaux de danger sur cette ligne, mais sans toutefois saisir l'information qui y est indiquée. "Cette signalisation verticale, expliquent-ils, comporte trois missions principales à savoir: avertir, informer et signaler. Elle informe les usagers du parcours du danger, de l'obstacle ou de la zone à risque rencontré, leur préconisant une vigilance toute particulière et donc l'adaptation de leur conduite à la situation. Malheureusement, l'apocalypse de la route continue.