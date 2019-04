OUED SEFIOUNE (SIDI BEL ABBES) : Les citoyens ferment le siège de la mairie

Plusieurs dizaines de citoyens d'Oued Séfioune, chef-lieu de commune, distant de quelque 25 km au sud-est de Sidi Bel Abbès, ont procédé hier dimanche à la fermeture du siège de la mairie pour réclamer un brin de considération à leur égard ainsi qu' une enquête approfondie à déclencher par une commission spéciale sur la gestion boiteuse de la municipalité et les retards considérables qu'elle accuserait sur tous les plans ,contrairement, lançaient-ils, aux communes voisines que nous considérons en plein essor». Les protestataires n'ont pas cessé d'exiger la présence sur les lieux, du wali, M. Ahmed Abdelhafid Sassi afin de lui soulever la plateforme de leurs revendications notamment le problème épineux du foncier qui ne fait que ralentir, voire même bloquer le développement économique local. D’autres mécontents, saisissant l'opportunité, ont souligné qu'ils seraient confrontés actuellement à une pénurie d'eau sans précédent et qu'aucune solution n'aurait été trouvée pour les apaiser ou du moins, alléger leur souffrance quotidienne. Pour rappel, la wilaya de Sidi Bel Abbès vient d'être secouée ces derniers jours, par une vague de mouvements de protestations exercés à Lamtar, Sehala, Benachiba et Marhoum ,avant de toucher Oued Séfioune .