OUED-SBAA (SIDI BEL ABBES) : Après un blocage de plusieurs mois, le wali gèle l'APC

S'appuyant vigoureusement sur un article du code communal inhérent au blocage de la gestion municipale, le wali de Sidi Bel Abbès, Mr Ahmed Abdelhafid Sassi, ayant agi logiquement et pour le seul intérêt général de la commune ,vient de geler officiellement les activités de la commune d'Oued-Sbaâ,75 km au sud- ouest du chef-lieu de wilaya ,sur une décision dûment rédigée et signée,parvenue dimanche dernier ,apprend-on de sources concordantes. Le premier responsable de l'exécutif, après un blocage de plusieurs mois constaté dans cette APC à vocation agro-pastorale, dû à un conflit intestin, éclaté entre le maire, d’obédience FLN, et 08 membres de divers partis, a substitué les pouvoirs du maire décrié et désigné le chef de la Daïra de Ras-El -Ma pour se charger de la gestion des affaires courantes de la commune, selon la même source. Pour rappel, un climat de mésentente sans précédent, a de tout temps, régné au sein de la commune d'Oued Sbaâ, pénalisant lourdement une population locale majoritairement démunie. Les 08 opposants au maire n’avaient pas cessés de l'accuser de prises de décisions unilatérales, d'exclusion, de favoritisme, d’abus de pouvoir et de fonction, de dilapidation de deniers publics et d'attribution illégale de marchés. Ils ont également été contraints d'organiser à plusieurs reprises, des sit-in devant l'enceinte de la mairie, afin de réclamer son départ. Et toutes les tentatives de réconciliation initiées par les responsables, les sages de la commune ou les membres de la société civile, ont été vouées à l'échec.