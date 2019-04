OUED RHIOU (RELIZANE) : Une femme médecin victime d’une agression

Les services de la sûreté de daïra d'Oued R'hiou, 2ème agglomération de la wilaya de Relizane, ont déclenché une enquête à la suite d'une grave agression dont a été victime une femme médecin dénommée GH.R, exerçant au niveau de l'EPSP de la ville en fin de semaine dernière. Cet acte scandaleux a été commis alors que le médecin accomplissait son travail dans cette structure sanitaire. La victime a été même menacée de mort par son agresseur, selon nos informations. Il faut noter aussi que ce n'est pas la première fois que cette femme médecin soit victime de ce genre de comportement. Elle a été gênée et mise à rude épreuve lorsqu'elle travaillait dans les douars d’Oued Benziane et El Khoudam. Les collègues de la corporation ont exprimé leur soutien à leur collègue et condamné vivement cette agression sauvage.