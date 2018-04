OUED MABTOUH (SIDI BEL ABBES) : A quand le gaz de ville ?

Les habitants d’Oued Mabtouh, une petite et paisible localité relevant de la Daïra de Sfisef, 25 km à l'est de Sidi Bel Abbès, déclarent souffrir le martyre, en cette période glaciale, à cause du gaz de ville qui fait défaut. 'Nous n'avons jamais cessé de faire appel aux responsables de la wilaya et notamment ceux du secteur concerné, en portant à leur connaissance qu'à Oued Mabtouh, des milliers d'habitants attendent avec impatience à être alimentés au gaz de ville, diront Hadj Abbès et ses voisins, qui rappellent que leurs concitoyens du chef-lieu de commune, Boudjebha Bordj, situé à quelque 05 km, sont raccordés au réseau de cette énergie vitale depuis longtemps." D'autres plaignants se disent mis à l'oubli ou victimes d'une forme de discrimination sociale : " la canalisation principale de distribution de gaz passe d'ailleurs à quelque 100 mètres des ménages; nous dénonçons l’attitude de scepticisme et les atermoiements des services concernés dont les responsables ne daignent même pas donner une suite à nos doléances"! ''Le wali, Mohamed Tahar Hachani, serait notre dernière chance, quant à la prise en charge du problème pré cité, concluent d'autres intervenants, sinon, nous serions contraints de saisir les instances centrales''.