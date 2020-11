OUED LILI (TIARET) : 2 voleurs de cheptel arrêtés après un accident de la route

De source sécuritaire ,l'on apprend que les éléments de gendarmerie nationale de la brigade de Meghila, informés d'un accident de route, qui a eu lieu en fin de semaine ,au niveau du tronçon routier, reliant la commune d'oued-Lili à la commune de Meghila, se sont déplacés en urgence sur les lieux .Notre source ajoute ,que le hasard fait bel et bien les choses et nous informe que la voiture en question et qui a fait l’objet d'un dérapage et d'un renversement, n'est autre qu'une "Toyota Hilux", qui a servi comme moyen de transport pour un veau, volé dans une écurie, appartenant à un éleveur de la commune d'Oued-Lili. En effet, indique notre source, des citoyens ont vu les 2 voleurs à bord de la voiture citée, en train de faire monter un veau, et se sont évaporés dans la nature .Les 2 voleurs, et la voiture, ont été remis à la brigade de gendarmerie nationale de la commune d'Oued- Lili, par les gendarmes de la brigade de Meghila, et ce pour complément d'enquête .