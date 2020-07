OUED EL KHEIR (MOSTAGANEM) : Les pompiers aident une femme à accoucher à son domicile

Les agents de la protection civile relevant de l’unité de Ain Tedeles sont intervenus avant-hier lundi vers 13h00 pour évacuer en urgence une femme enceinte qui était sur le point d'accoucher dans son domicile, à la commune de Oued El Kheir, a-t-on appris des services de ce corps. Cette dernière se tordant de douleurs a été prise en charge et a accouché d’un bébé, aidée par les agents de la protection civile à son domicile quelques minutes plus tard. Après l’accouchement, la maman et l’enfant ont été transportés à l’hôpital. Ils se portent bien. Notons que plusieurs opérations d’accouchement ont été réalisées avec succès par les agents de la protection civile depuis le début de l’année en cours a-t-on ajouté. Toujours au service du citoyen, ces éléments de la protection civile méritent tout le respect pour le travail qu’ils accomplissent avec professionnalisme et sagesse pour sauver des vies humaines.