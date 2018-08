OUED EL ABTAL (MASCARA) : Un jeune meurt noyé dans un barrage

Les éléments de la protection civile de la Daïra d’Oued El Abtal appuyés par l’Unité Centrale de Mascara sont intervenus au niveau du Barrage d’Ain Farah pour sortir le corps d’un jeune âgé de 31ans habitant la région. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l’hôpital d’Oued El Abtal et une enquête fut ouverte pour élucider les causes exactes de cette noyade. Malgré les campagnes de sensibilisation animées par la Protection civile contre les baignades dans les retenues collinaires et les barrages, ainsi que celles menées d’un autre côté par l’ABH, on enregistre pour l’année en cours 4 cas de noyade dont deux enfants et deux jeunes.