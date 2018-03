OUED EL ABTAL (MASCARA) : Découverte de 200 millions en faux billets

Les agents du service de nettoiement ont découvert apprend-on de source proche, la somme de 200 millions en coupures de 2 mille dinars somme qu’ils ont tout de suite remise au service de la gendarmerie Nationale de la localité précise notre source, les billets disait notre source contenait un produit bleu qui tache, sans doute des faux billets dont le faussaire voulait se débarrasser avant qu’il ne soit pris au piège. La Gendarmerie Nationale a déjà ouvert une enquête pour connaitre le ou les mis en cause dans cette affaire et s’il n’y a pas un endroit de fabrication dans les alentours. L’enquête semble avoir touché tous les endroits qui ont été traversés par le camion de ramassage des ordures. Attendons les prochains jours pour en savoir plus.