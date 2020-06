OUED AIN SEFRA (MOSTAGANEM) : Fin de l'opération de curage du canal d'assainissement par l'ONA

Jeudi, 11 Juin 2020, l'office national d' assainissement (ONA) de Mostaganem a employé ses travailleurs de l'antenne de Ain Tedelès dans une opération difficile de nettoyage de l'Oued Ain Sefra, dans sa partie du centre-ville de Mostaganem passant à proximité de nombreuses habitations. Celle opération a consisté de débarrasser l'ouvrage du lit de cet Oued de nombreux et divers déchets solide notamment des sachets en plastique ainsi que les sacs d'ordures balancés par des personnes indélicates ,insouciantes de la salubrité publique aussi bien que du respect de l’environnement .Le plus souvent, de tels actes partent la signature de résidents mitoyens au grand canal d'évacuation de certaines eaux usées de la ville .L'opération a pris le temps qu'il fallait et les agents de l'ONA ont effectué un travail, dans de conditions exécrables, qui a été salué par beaucoup de citoyens épris de propreté et de discipline civique qui fait cruellement défaut dans pas mal de quartiers d'une ville qui aspire à développer son tourisme. Selon certains citoyens, cette opération est venue à temps avant les grandes chaleurs de l'Eté et permettra de réduire l'apparition des moustiques qui accomplissent leur cycle de reproduction dans les eaux stagnantes et polluées comme celle de l'Oued Ain-Sefra .D'autres pensent que le seul bémol dans cette louable entreprise est qu'elle n'est pas suivie encore de traitements insecticides et désinfectants pour éliminer de risque de départs d'autres insectes, porteurs d'agents pathogènes constituant une menace pour la santé des riverains et de toute la cité.