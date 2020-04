OUARGLA :Une fille de 9 ans succombe au Covid-19

Le coronavirus (covid-19) a fait sa première victime parmi les enfants en Algérie. Une fillette neuf (9) ans est décédée le lundi 6 avril 2020 à Ouargla, a annoncé Djamel Fourar, porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, lors de son point quotidien. En effet, parmi les 21 victimes de nouveau coronavirus Covid-19, annoncés ce lundi 6 avril 2020, figure une petite fille de 9 ans. Le décès est enregistré au niveau de la wilaya de Ouargla, selon la même source. Cent-trois (103) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 21 nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1.423 et celui des décès à 173. Les nouveaux décès ont été enregistrés à Alger avec 6 décès, Oran (3), Blida (2), Bordj Bou Arreridj (2), Tissemsilt (2) et un (1) cas à Bejaïa, Jijel, Constantine, Biskra, Oum El Bouaghi et Ouargla, a relevé M. Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie, relevant que l’épidémie touche 45 wilayas. L’infection au Covid-19 a touché 823 hommes (58% des cas) et 600 femmes (42%), a-t-il précisé, ajoutant que 36% des malades dépassent l’âge de 60 ans, alors que 35% sont âgés entre 25 et 49 ans. Parmi les personnes atteintes, 90 sont guéries, 626 sous traitement à la Chloroquine, 488 sous surveillance médicale et 46 autres sont soumises aux soins intensifs.