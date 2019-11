OUARGLA : Un terroriste capturé

Un terroriste a été capturé dimanche par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'une patrouille de recherche et de fouille dans la commune de Sidi Khouiled, dans la wilaya d’Ouargla, a indiqué lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a capturé, le 17 novembre 2019 lors d'une patrouille de recherche et de fouille dans la commune de Sidi Khouiled, wilaya de Ouargla (4ème Région militaire), le terroriste dénommé ‘Z. Ahmed’, en sa possession une quantité de munitions et divers objets", précise le communiqué.