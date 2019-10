OUARGLA : Un homme égorge sa femme et se rend à la mosquée

Un homme, âgé d’une quarantaine d’années, a froidement égorgé sa femme, ce dimanche 13 octobre, dans son domicile conjugal, au chef-lieu de la wilaya de Ouargla, située au nord-est de l’Algérie, a-t-on appris de source locale. Selon la même source, le mis en cause est un membre chargé de lancer l’appel à la prière dans une mosquée de ladite ville. En effet, le muezzin a froidement égorgé sa femme avant de se rendre à la mosquée pour informer les fidèles de son crime. Alertés, les services de la Sûreté et de la protection civile se sont dépêchés sur les lieux pour sécuriser la scène du crime. Le corps de la victime a été, par la suite, transporté vers l’hôpital pour les besoins d’autopsie. Le mis en cause, pour sa part, a été interpellé et auditionné dans la journée d’hier. Ce dernier serait sujet à des troubles psychologiques. En attendant les derniers développements de l’enquête diligentée par les services de la Sûreté de la wilaya d’Ouargla. Ce crime a mis en émois les habitants de la ville, notamment le voisinage du couple.