OUARGLA : Prison à vie pour 2 trafiquants de drogue

Le tribunal criminel d’Ouargla a condamné deux trafiquants de drogue à la perpétuité. Les mis en cause sont poursuivis pour « importation et détention de drogue à des fins de commercialisation illégale » et « acheminement de drogue dans le cadre d’une bande criminelle organisée présentant une menace pour la sécurité et l’économie nationales et pour la santé publique ». Dans la même affaire, les dénommés Z.S, Bo.B et Be.B, ont été condamnés en audience à 20 ans de prison ferme chacun pour les chefs d’inculpation de « détention, transport, vente et acheminement de drogue par transit, dans le cadre d’une bande criminelle organisée présentant une menace pour la sécurité et l’économie nationales et pour la santé publique ». L’affaire remonte au mois de mars 2019, lorsque la fouille d’un véhicule se dirigeant à Tamanrasset en provenance de Bordj Badji Mokhtar et à bord duquel se trouvaient Z.S et Bo. B, a permis aux services sécuritaires de découvrir 57,160 kilogrammes de kif traité soigneusement dissimulés. Les investigations de police judiciaire ont démontré que la drogue en question était acheminée de la région de Bordj Badji Mokhtar par le dénommé A.B et son acolyte B.L, et que Z.S devait la remettre à Be.B. Ce dernier, sur lequel a été découvert du matériel destiné à l’emballage de la drogue, était chargé de se rendre dans un pays voisin pour y acheminer la marchandise prohibée. Le représentant du ministère public a requis dans cette affaire, et au regard de la gravité des faits reprochés, la peine à perpétuité pour l’ensemble des mis en cause qui, a-t-il estimé, « se sont partagés les rôles ».