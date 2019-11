OUARGLA : Le moineau blanc observé pour la première fois à Touggourt

Les services de la Conservation des forêts (CF) de la wilaya d’Ouargla ont confirmé mardi la présence d’une espèce d’oiseau, le moineau blanc, pour la première fois récemment dans les zones de Blidet Amor et Goug (Sud de Touggourt). Cette nouvelle observation d’ornithologie a été opérée suite à une tournée de reconnaissance effectuée par les éléments des services des forêts dans certaines zones de la région, a expliqué la responsable du secteur des forêts de Touggourt, Nedjla Adhamou. Présent auparavant dans d’autres régions du Sud, à l’instar de Djanet (Illizi), Béchar, El-Menea (Ghardaïa) et la région frontalière d’El-Borma (Ouargla), ce volatile, faisant partie des oiseaux menacés d’extinction, peut s’adapter aux diverses conditions climatiques. Long de 16 cm avec un poids oscillant de 24 à 39 gr, le moineau blanc, un genre au plumage ocre, blanc et noir, est un insectivore et granivore vivant dans différentes régions du monde, dont l’Afrique du Nord. La conservation des forêts a relevé ces dernières années "une croissance remarquable" de l’avifaune rare en prédilection dans la région, nécessitant une étude et un suivi pour de nouvelles découvertes d’oiseaux, a estimé la même responsable, ajoutant que, par souci de développer l’opération d’observation et de dénombrement de l’avifaune dans la région, la conservation des forêts de Touggourt a mobilisé tous les moyens humains et matériels en vue de la protection de cette richesse. Plus de 150 oiseaux de différentes espèces ont été dénombrés dans la région, notamment près des points d’abreuvage, des zones pastorales et des installations de nomades, a-t-elle indiqué.