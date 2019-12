OUARGLA : Lancement des travaux de 885 logements AADL-2

Les travaux de réalisation de pas moins de 885 logements seront lancés avant la fin de l’année en cours dans la wilaya de Ouargla, dans le cadre de l’achèvement du programme de logements location-vente de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL-2), selon de sources locales. Le programme, pour lequel a été consacrée une enveloppe de près de 4 milliards DA, est projeté sur une assiette de 48 hectares localisée au niveau de la commune de Sidi-Khouiled, a précisé le directeur régional de l’AADL, Mohamed Benaissa. 200 unités similaires seront mises aussi en chantier après la finalisation des procédures techniques liées au terrain, au niveau de la wilaya déléguée de Touggourt (160 km Nord de Ouargla). Un quota de 2.600 logements est achevé en attendant la finalisation des travaux d’aménagement extérieur, a ajouté le responsable, signalant qu’une tranche de 300 logements sera attribuée prochainement aux souscripteurs du programme AADL-1 et le reste sera remis progressivement aux bénéficiaires. La wilaya de Ouargla s’est vue accorder des programmes supplémentaires de cette formule en vue de satisfaire la demande des souscripteurs aux programmes AADL. Un programme de 2.600 unités de type location-vente (AADL 1 et 2) a été accordé à la wilaya de Ouargla (2.000 pour la wilaya de Ouargla et 600 pour la wilaya déléguée de Touggourt).