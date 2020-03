OUARGLA : L’annexe régionale de l’institut Pasteur opérationnelle

L’annexe régionale de l’Institut Pasteur de la wilaya d’Ouargla est officiellement opérationnelle à compter de dimanche 29 mars, pour assurer le dépistage du coronavirus dans les wilayas du sud-est, selon Fadel Messadok, directeur de la santé et de la population de la wilaya d’Ouargla, a rapporté samedi, la radio algérienne. Fadel Messadok a déclaré hier samedi que l’activité du laboratoire régional de référence à Ouargla couvrira, en plus de la wilaya d’Ouargla, les wilayas de Laghouat, Biskra, Ghardaïa, Illizi, El Oued et Tamanrasset. Le laboratoire situé au niveau de l’hôpital public hospitalier, Mohamed Boudiaf, sera dirigé par un groupe de biologistes et de spécialistes pour superviser le processus d’analyse en laboratoire et la détection de différents types de virus et bactéries. Pour rappel, l’Algérie a enregistré hier samedi 454 cas confirmés d’infection au coronavirus, dont 29 décès depuis l’apparition du Covid-19 dans le pays, selon le dernier bilan annoncé lors d’un point de presse par le porte-parole de la commission nationale de veille et de suivi de l’évolution de l’épidémie du Coronavirus (COVID-19), Djamel Fourar.